Skai
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

Skai Softwarový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Israel ve společnosti Skai činí celkem ₪334K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Skai. Naposledy aktualizováno: 10/27/2025

Mediánový balíček
company icon
Skai
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Celkem za rok
₪334K
Pozice
L3
Základní
₪334K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Roky ve společnosti
2-4 Roky
Roky zkušeností
5-10 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Skai?
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Zahrnuté pozice

Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Skai in Israel představuje roční celkovou odměnu ₪509,197. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Skai pro pozici Softwarový inženýr in Israel je ₪380,236.

