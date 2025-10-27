Seznam společností
SIX
  • Platy
  • Analytik kybernetické bezpečnosti

  • Všechny platy Analytik kybernetické bezpečnosti

SIX Analytik kybernetické bezpečnosti Platy

Mediánový kompenzační balíček Analytik kybernetické bezpečnosti ve společnosti SIX činí celkem CHF 85.2K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti SIX. Naposledy aktualizováno: 10/27/2025

Mediánový balíček
company icon
SIX
Cyber Security Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Celkem za rok
CHF 85.2K
Pozice
hidden
Základní
CHF 80.9K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 4.3K
Roky ve společnosti
2-4 Roky
Roky zkušeností
5-10 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u SIX?
Block logo
+CHF 47.1K
Robinhood logo
+CHF 72.3K
Stripe logo
+CHF 16.2K
Datadog logo
+CHF 28.4K
Verily logo
+CHF 17.9K
Nejnovější příspěvky platů
Přispět

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Analytik kybernetické bezpečnosti ve společnosti SIX představuje roční celkovou odměnu CHF 136,143. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti SIX pro pozici Analytik kybernetické bezpečnosti je CHF 85,193.

