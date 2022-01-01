Adresář Společností
Sinch Platy

Rozsah platů Sinch se pohybuje od $6,466 v celkové kompenzaci ročně pro Projektový manažer na spodním konci do $138,375 pro Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Sinch. Naposledy aktualizováno: 8/25/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $138K
Produktový designér
Median $52.4K

UX designér

Zákaznický servis
$8.3K

Datový vědec
$114K
Produktový manažer
$59.2K
Projektový manažer
$6.5K
Vedoucí softwarového inženýrství
$83.6K
Architekt řešení
$97.5K
Technický manažer programu
$55.8K
Technický writer
$113K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Sinch je Softwarový inženýr s roční celkovou kompenzací ve výši $138,375. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Sinch je $71,396.

