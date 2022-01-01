Seznam společností
Similarweb Platy

Platy ve společnosti Similarweb se pohybují od $65,553 celkové roční kompenzace pro pozici Datový analytik na dolním konci až po $204,000 pro pozici Manažerský konzultant na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Similarweb. Naposledy aktualizováno: 9/2/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $111K

Datový inženýr

Datový vědec
Median $112K
Produktový manažer
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Datový analytik
Median $65.6K
Manažer softwarového inženýrství
Median $133K
Obchodní analytik
$76.1K
Grafický designér
$96K
Manažerský konzultant
$204K
Marketing
$77K
Produktový designér
$201K
Prodej
$96.1K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Similarweb je Manažerský konzultant at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $204,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Similarweb je $100,412.

Další zdroje