SilverSun Technologies Platy

Platy ve společnosti SilverSun Technologies se pohybují od $65,557 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $72,617 pro pozici Architekt řešení na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti SilverSun Technologies. Naposledy aktualizováno: 9/2/2025

Datový vědec
$67.2K
Softwarový inženýr
$65.6K
Architekt řešení
$72.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti SilverSun Technologies je Architekt řešení at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $72,617. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti SilverSun Technologies je $67,204.

