Silverline Platy

Platy ve společnosti Silverline se pohybují od $66,658 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $184,075 pro pozici Architekt řešení na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Silverline. Naposledy aktualizováno: 9/2/2025

$160K

Obchodní analytik
$88.9K
Softwarový inženýr
$66.7K
Architekt řešení
$184K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Silverline je Architekt řešení at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $184,075. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Silverline je $88,933.

