Silicon Labs
Silicon Labs Platy

Rozsah platů Silicon Labs se pohybuje od $50,868 v celkové kompenzaci ročně pro Vedoucí softwarového inženýrství na spodním konci do $301,500 pro Technický manažer programu na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Silicon Labs. Naposledy aktualizováno: 8/25/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $135K
Hardwarový inženýr
Median $150K

ASIC inženýr

Rozvoj obchodu
$194K

Informatik (IT)
$94.5K
Produktový designér
$89.7K
Produktový manažer
$146K
Projektový manažer
$221K
Prodej
$102K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$165K
Vedoucí softwarového inženýrství
$50.9K
Technický manažer programu
$302K
Plán Nabývání Práv

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ Akcie
RSU

U společnosti Silicon Labs podléhají RSUs 3-letému plánu nabývání práv:

  • 33% nabývá se v 1st-ROK (33.00% ročně)

  • 33% nabývá se v 2nd-ROK (33.00% ročně)

  • 33% nabývá se v 3rd-ROK (33.00% ročně)

FAQ

The highest paying role reported at Silicon Labs is Technický manažer programu at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $301,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Silicon Labs is $145,725.

