Sigmoid
Sigmoid Platy

Rozsah platů Sigmoid se pohybuje od $22,403 v celkové kompenzaci ročně pro Softwarový inženýr na spodním konci do $70,369 pro Vedoucí softwarového inženýrství na horním konci.

$160K

Softwarový inženýr
Median $22.4K

Datový inženýr

Datový vědec
Median $38.9K
Datový analytik
$23K

Vedoucí datové vědy
$65.1K
Vedoucí softwarového inženýrství
$70.4K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Sigmoid to Vedoucí softwarového inženýrství at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $70,369. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Sigmoid wynosi $38,939.

