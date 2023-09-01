Adresář Společností
Sigma Software
Sigma Software Platy

Rozsah platů Sigma Software se pohybuje od $8,358 v celkové kompenzaci ročně pro Náborový pracovník na spodním konci do $89,550 pro Stavební inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Sigma Software. Naposledy aktualizováno: 8/22/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $79.9K

Backend softwarový inženýr

Stavební inženýr
$89.6K
Produktový manažer
$72.4K

Náborový pracovník
$8.4K
Architekt řešení
$62.4K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Sigma Software is Stavební inženýr at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $89,550. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Sigma Software is $72,360.

