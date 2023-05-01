Seznam společností
Sight Machine
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

Sight Machine Platy

Platy ve společnosti Sight Machine se pohybují od $137,685 celkové roční kompenzace pro pozici Architekt řešení na dolním konci až po $205,800 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Sight Machine. Naposledy aktualizováno: 8/26/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
$184K
Manažer softwarového inženýrství
$206K
Architekt řešení
$138K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

39 15
39 15
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

The highest paying role reported at Sight Machine is Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $205,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sight Machine is $183,600.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Sight Machine

Související společnosti

  • Databricks
  • Amazon
  • DoorDash
  • Airbnb
  • PayPal
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje