Adresář Společností
SiFive
SiFive Platy

Rozsah platů SiFive se pohybuje od $61,777 v celkové kompenzaci ročně pro Softwarový inženýr na spodním konci do $198,990 pro Elektrotechnický inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti SiFive. Naposledy aktualizováno: 8/22/2025

$160K

Hardwarový inženýr
Median $79K
Softwarový inženýr
Median $61.8K
Elektrotechnický inženýr
$199K

Technický writer
$92.5K
Plán Nabývání Práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcie
Options

U společnosti SiFive podléhají Options 4-letému plánu nabývání práv:

  • 25% nabývá se v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá se v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá se v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá se v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti SiFive je Elektrotechnický inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $198,990. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti SiFive je $85,747.

