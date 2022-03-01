Seznam společností
Shopmonkey
Shopmonkey Platy

Platy ve společnosti Shopmonkey se pohybují od $120,600 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $299,088 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Shopmonkey. Naposledy aktualizováno: 9/19/2025

$160K

Obchodní operace
$176K
Produktový designér
$121K
Prodej
$141K

Softwarový inženýr
$145K
Manažer softwarového inženýrství
$299K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Shopmonkey je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $299,088. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Shopmonkey je $145,270.

