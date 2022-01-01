Seznam společností
Shopee
Shopee Platy

Platy ve společnosti Shopee se pohybují od $13,594 celkové roční kompenzace pro pozici Obchodní rozvoj na dolním konci až po $231,746 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Shopee. Naposledy aktualizováno: 9/19/2025

$160K

Softwarový inženýr
Software Engineer $72.2K
Senior Software Engineer $120K
Expert Software Engineer $167K
Senior Expert Software Engineer $232K

Frontend softwarový inženýr

Inženýr strojového učení

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Datový inženýr

Produkční softwarový inženýr

Inženýr spolehlivosti stránek

AI inženýr

Produktový manažer
Median $74.9K
Datový analytik
Median $57K

Obchodní analytik
Median $75.8K
Obchodní rozvoj
Median $13.6K
Datový vědec
Median $91.2K
Produktový designér
Median $49.1K
Technický programový manažer
Median $74.8K

Manažer technického projektu

Lidské zdroje
Median $54.8K
Finanční analytik
Median $60K
Marketing
Median $44.5K
Projektový manažer
Median $38.7K
Personalista
Median $70.3K
Analyst
Median $43.3K
Účetní
$49.8K
Obchodní operace
$46.9K
Manažer obchodních operací
$44.7K
Geologický inženýr
$174K
Grafický designér
$71.2K
IT specialista
$44.2K
Právní
$98K
Prodej
$41.3K
Manažer softwarového inženýrství
$225K
UX výzkumník
$102K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Shopee podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Shopee je Softwarový inženýr at the Senior Expert Software Engineer level s roční celkovou odměnou $231,746. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Shopee je $70,340.

