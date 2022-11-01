Seznam společností
ShopBack Platy

Platy ve společnosti ShopBack se pohybují od $15,900 celkové roční kompenzace pro pozici UX výzkumník na dolním konci až po $388,746 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti ShopBack. Naposledy aktualizováno: 9/19/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $54.4K
Produktový manažer
Median $120K
Obchodní analytik
$44.3K

Obchodní rozvoj
$50.7K
Marketing
$49K
Produktový designér
$74.4K
Manažer softwarového inženýrství
$389K
UX výzkumník
$15.9K
Plán nabývání

5%

ROK 1

25%

ROK 2

70%

ROK 3

Ve společnosti ShopBack podléhají Akcie/kapitálové granty 3letému plánu nabývání:

  • 5% nabývá v 1st-ROK (5.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 70% nabývá v 3rd-ROK (70.00% ročně)

Časté dotazy

Najbolje plačana pozicija pri ShopBack je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $388,746. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri ShopBack je $52,503.

Další zdroje