Shop-Ware
Shop-Ware Platy

Platy ve společnosti Shop-Ware se pohybují od $93,253 celkové roční kompenzace pro pozici Datový vědec na dolním konci až po $139,300 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Shop-Ware. Naposledy aktualizováno: 9/19/2025

$160K

Datový vědec
$93.3K
Produktový manažer
$139K
Softwarový inženýr
Median $115K

Časté dotazy

The highest paying role reported at Shop-Ware is Produktový manažer at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $139,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Shop-Ware is $115,000.

