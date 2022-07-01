Seznam společností
Shipwell
Shipwell Platy

Platy ve společnosti Shipwell se pohybují od $96,900 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $201,000 pro pozici Manažer datové vědy na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Shipwell. Naposledy aktualizováno: 9/18/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $115K

Backend softwarový inženýr

Úspěch zákazníků
$102K
Manažer datové vědy
$201K

Produktový designér
$96.9K
Manažer softwarového inženýrství
$161K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Shipwell je Manažer datové vědy at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $201,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Shipwell je $115,000.

