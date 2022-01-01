Seznam společností
Shipt
Shipt Platy

Platy ve společnosti Shipt se pohybují od $41,078 celkové roční kompenzace pro pozici Zákaznické služby na dolním konci až po $362,875 pro pozici Datový vědec na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Shipt. Naposledy aktualizováno: 9/18/2025

$160K

Softwarový inženýr
L2 $105K
L3 $105K
L4 $169K
L5 $257K
L6 $279K

Backend softwarový inženýr

Datový vědec
L3 $153K
L4 $206K
L5 $363K
Produktový manažer
Median $147K

Produktový designér
Median $110K

UX designér

Manažer softwarového inženýrství
Median $195K
Účetní
$128K
Obchodní analytik
$76.9K
Zákaznické služby
$41.1K
IT specialista
Median $88.2K
Manažer produktového designu
$201K
Programový manažer
$167K
Analytik kybernetické bezpečnosti
Median $170K
Architekt řešení
$99.1K
Technický programový manažer
$121K
UX výzkumník
$162K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Shipt je Datový vědec at the L5 level s roční celkovou odměnou $362,875. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Shipt je $152,898.

