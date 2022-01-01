Seznam společností
Shippo Platy

Platy ve společnosti Shippo se pohybují od $94,525 celkové roční kompenzace pro pozici Personalista na dolním konci až po $326,360 pro pozici Obchodní operace na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Shippo. Naposledy aktualizováno: 9/18/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $180K

Backend softwarový inženýr

Manažer softwarového inženýrství
Median $220K
Obchodní operace
$326K

Manažer obchodních operací
$198K
Právní
$171K
Produktový designér
$196K
Produktový manažer
$196K
Personalista
$94.5K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Shippo podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Shippo je Obchodní operace at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $326,360. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Shippo je $196,015.

Další zdroje