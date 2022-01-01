Seznam společností
ShipBob
ShipBob Platy

Platy ve společnosti ShipBob se pohybují od $24,430 celkové roční kompenzace pro pozici Datový analytik na dolním konci až po $215,321 pro pozici Architekt řešení na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti ShipBob. Naposledy aktualizováno: 11/30/2025

Softwarový inženýr
Median $171K
Obchodní analytik
$142K
Datový analytik
$24.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Produktový designér
$149K
Produktový manažer
Median $115K
Projektový manažer
$59.2K
Prodej
$214K
Manažer softwarového inženýrství
$193K
Architekt řešení
$215K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti ShipBob je Architekt řešení at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $215,321. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ShipBob je $149,250.

