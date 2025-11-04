Seznam společností
ShiftKey
  Platy
  Softwarový inženýr

  Všechny platy Softwarový inženýr

ShiftKey Softwarový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in United States ve společnosti ShiftKey činí celkem $115K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ShiftKey. Naposledy aktualizováno: 11/4/2025

Mediánový balíček
company icon
ShiftKey
Software Engineer
hidden
Celkem za rok
$115K
Pozice
Senior
Základní
$112K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$3K
Roky ve společnosti
2-4 Roky
Roky zkušeností
5-10 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u ShiftKey?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti ShiftKey in United States představuje roční celkovou odměnu $148,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ShiftKey pro pozici Softwarový inženýr in United States je $114,000.

