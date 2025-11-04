Seznam společností
ShiftKey
ShiftKey Produktový manažer Platy

Mediánový kompenzační balíček Produktový manažer in United States ve společnosti ShiftKey činí celkem $176K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ShiftKey. Naposledy aktualizováno: 11/4/2025

Mediánový balíček
company icon
ShiftKey
Product Manager
Austin, TX
Celkem za rok
$176K
Pozice
-
Základní
$160K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$16K
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
5 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u ShiftKey?
Nejnovější příspěvky platů
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový manažer ve společnosti ShiftKey in United States představuje roční celkovou odměnu $214,500. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ShiftKey pro pozici Produktový manažer in United States je $176,000.

Další zdroje