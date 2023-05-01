Seznam společností
ShiftKey Platy

Platy ve společnosti ShiftKey se pohybují od $73,975 celkové roční kompenzace pro pozici Cybersecurity Analyst na dolním konci až po $176,000 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti ShiftKey. Naposledy aktualizováno: 10/25/2025

Softwarový inženýr
Median $115K
Produktový designér
Median $165K

UX designér

Produktový manažer
Median $176K

Cybersecurity Analyst
$74K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti ShiftKey je Produktový manažer s roční celkovou odměnou $176,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ShiftKey je $140,000.

