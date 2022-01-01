Seznam společností
Shield AI
Shield AI Platy

Platy ve společnosti Shield AI se pohybují od $100,000 celkové roční kompenzace pro pozici Hardwarový inženýr na dolním konci až po $391,950 pro pozici Manažer obchodních operací na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Shield AI. Naposledy aktualizováno: 10/14/2025

$160K

Softwarový inženýr
Software Engineer I $108K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $165K
Staff Software Engineer $272K
Hardwarový inženýr
Median $100K
Manažer softwarového inženýrství
Median $289K

Letecký inženýr
$166K
Manažer obchodních operací
$392K
Obchodní rozvoj
$130K
Datový vědec
$382K
Strojní inženýr
$105K
Produktový manažer
$182K
Personalista
$161K
Technický programový manažer
$182K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
Options

Ve společnosti Shield AI podléhají Options 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Shield AI je Manažer obchodních operací at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $391,950. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Shield AI je $165,408.

Další zdroje