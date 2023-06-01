Seznam společností
Shibumi
Shibumi Platy

Platy ve společnosti Shibumi se pohybují od $85,425 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $298,500 pro pozici Prodej na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Shibumi. Naposledy aktualizováno: 11/29/2025

Prodej
$299K
Softwarový inženýr
$85.4K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Shibumi je Prodej at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $298,500. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Shibumi je $191,963.

Další zdroje

