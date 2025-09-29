Seznam společností
ServiceTitan
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

ServiceTitan Softwarový inženýr Platy

Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti ServiceTitan se pohybuje od $247K year pro Senior Software Engineer I do $200K year pro Senior Software Engineer II. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $226K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ServiceTitan. Naposledy aktualizováno: 9/29/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Software Engineer
(Začátečnická úroveň)
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer I
$247K
$176K
$45.3K
$25.7K
Senior Software Engineer II
$200K
$167K
$15K
$17.5K
Senior Software Engineer III
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti ServiceTitan podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti ServiceTitan in United States představuje roční celkovou odměnu $292,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ServiceTitan pro pozici Softwarový inženýr in United States je $224,000.

Další zdroje