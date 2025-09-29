Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti ServiceTitan se pohybuje od $247K year pro Senior Software Engineer I do $200K year pro Senior Software Engineer II. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $226K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ServiceTitan. Naposledy aktualizováno: 9/29/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer I
$247K
$176K
$45.3K
$25.7K
Senior Software Engineer II
$200K
$167K
$15K
$17.5K
Senior Software Engineer III
$ --
$ --
$ --
$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti ServiceTitan podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)
