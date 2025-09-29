Seznam společností
ServiceTitan
ServiceTitan Personalista Platy

Mediánový kompenzační balíček Personalista in United States ve společnosti ServiceTitan činí celkem $140K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ServiceTitan. Naposledy aktualizováno: 9/29/2025

Mediánový balíček
company icon
ServiceTitan
Technical Recruiter
Los Angeles, CA
Celkem za rok
$140K
Pozice
L4
Základní
$100K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$20K
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
5 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u ServiceTitan?

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti ServiceTitan podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

ServiceTitan in United States의 Personalista에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 $221,000입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
ServiceTitan의 Personalista 직무 in United States에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $140,000입니다.

