Pracujete zde? Převzít správu společnosti
  • Platy
  • Technický programový manažer

  • Všechny platy Technický programový manažer

ServiceNow Technický programový manažer Platy

Kompenzace Technický programový manažer in United States ve společnosti ServiceNow se pohybuje od $153K year pro IC2 do $467K year pro IC6. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $178K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ServiceNow. Naposledy aktualizováno: 9/29/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
IC1
Associate TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
TPM
$153K
$134K
$13.3K
$6.1K
IC3
Senior TPM
$189K
$137K
$45K
$7K
IC4
Staff TPM
$270K
$161K
$93.3K
$16K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti ServiceNow podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Technický programový manažer ve společnosti ServiceNow in United States představuje roční celkovou odměnu $553,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ServiceNow pro pozici Technický programový manažer in United States je $196,000.

