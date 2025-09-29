Kompenzace Technický programový manažer in United States ve společnosti ServiceNow se pohybuje od $153K year pro IC2 do $467K year pro IC6. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $178K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ServiceNow. Naposledy aktualizováno: 9/29/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$153K
$134K
$13.3K
$6.1K
IC3
$189K
$137K
$45K
$7K
IC4
$270K
$161K
$93.3K
$16K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti ServiceNow podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti ServiceNow podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)
25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti ServiceNow podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)