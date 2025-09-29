Seznam společností
ServiceNow
ServiceNow Manažerský konzultant Platy

Naposledy aktualizováno: 9/29/2025

Průměrná celková kompenzace

CA$161K - CA$192K
Canada
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
CA$149KCA$161KCA$192KCA$204K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

CA$227K

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti ServiceNow podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

Ve společnosti ServiceNow podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažerský konzultant ve společnosti ServiceNow in Canada představuje roční celkovou odměnu CA$203,980. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti ServiceNow pro pozici Manažerský konzultant in Canada je CA$148,994.

