ServiceNow Právní Platy

Průměrná celková kompenzace Právní in United States ve společnosti ServiceNow se pohybuje od $162K do $236K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ServiceNow. Naposledy aktualizováno: 9/29/2025

Průměrná celková kompenzace

$186K - $212K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$162K$186K$212K$236K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

$160K

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti ServiceNow podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

Časté dotazy

Kifurushi cha mshahara kinacholipa zaidi kilichoripotiwa kwa Právní katika ServiceNow in United States kinakaa kwenye ujira wa jumla wa kila mwaka wa $236,000. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika ServiceNow kwa jukumu la Právní in United States ni $162,000.

