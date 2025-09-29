Seznam společností
ServiceNow
  • Platy
  • Grafický designér

  • Všechny platy Grafický designér

ServiceNow Grafický designér Platy

Průměrná celková kompenzace Grafický designér in United States ve společnosti ServiceNow se pohybuje od $66.1K do $90.2K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ServiceNow. Naposledy aktualizováno: 9/29/2025

Průměrná celková kompenzace

$70.8K - $85.6K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$66.1K$70.8K$85.6K$90.2K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti ServiceNow podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Grafický designér at ServiceNow in United States sits at a yearly total compensation of $90,239. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ServiceNow for the Grafický designér role in United States is $66,123.

