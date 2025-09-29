Seznam společností
ServiceNow
Průměrná celková kompenzace Vedoucí štábu in India ve společnosti ServiceNow se pohybuje od ₹7.35M do ₹10.03M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti ServiceNow. Naposledy aktualizováno: 9/29/2025

Průměrná celková kompenzace

₹7.87M - ₹9.51M
India
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
₹7.35M₹7.87M₹9.51M₹10.03M
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

₹13.95M

Získejte spravedlivou odměnu

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti ServiceNow podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (6.25% čtvrtletně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (6.25% čtvrtletně)

Časté dotazy

