Průměrná celková kompenzace Lidské zdroje in United Arab Emirates ve společnosti Service Management Group se pohybuje od AED 54.9K do AED 76.7K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Service Management Group. Naposledy aktualizováno: 9/29/2025
Průměrná celková kompenzace
Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!