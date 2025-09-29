Seznam společností
Serpro
Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Brazil ve společnosti Serpro činí celkem R$139K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Serpro. Naposledy aktualizováno: 9/29/2025

Mediánový balíček
company icon
Serpro
Software Engineer
Brasilia, DF, Brazil
Celkem za rok
R$139K
Pozice
Senior
Základní
R$139K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$0
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
6 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Serpro?

R$889K

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Serpro in Brazil představuje roční celkovou odměnu R$269,056. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Serpro pro pozici Softwarový inženýr in Brazil je R$148,310.

