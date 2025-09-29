Seznam společností
Serko
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

Serko Softwarový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in New Zealand ve společnosti Serko činí celkem NZ$119K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Serko. Naposledy aktualizováno: 9/29/2025

Mediánový balíček
company icon
Serko
Software Engineer
Auckland, AU, New Zealand
Celkem za rok
NZ$119K
Pozice
L3
Základní
NZ$119K
Stock (/yr)
NZ$0
Bonus
NZ$0
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
5 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Serko?

NZ$278K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Serko in New Zealand představuje roční celkovou odměnu NZ$185,390. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Serko pro pozici Softwarový inženýr in New Zealand je NZ$124,306.

