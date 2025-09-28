Seznam společností
Sequoia
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Lidské zdroje

  • Všechny platy Lidské zdroje

Sequoia Lidské zdroje Platy

Mediánový kompenzační balíček Lidské zdroje in United States ve společnosti Sequoia činí celkem $235K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Sequoia. Naposledy aktualizováno: 9/28/2025

Mediánový balíček
company icon
Sequoia
Senior Talent Partner
San Mateo, CA
Celkem za rok
$235K
Pozice
Senior
Základní
$198K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$37K
Roky ve společnosti
5 Roky
Roky zkušeností
12 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Sequoia?

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa

Přispět

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Lidské zdroje nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Sequoia in United StatesLidské zdroje职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$302,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Sequoia in United StatesLidské zdroje职位的年度总薪酬中位数为$235,000。

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Sequoia

Související společnosti

  • Stripe
  • PayPal
  • LinkedIn
  • DoorDash
  • Amazon
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje