Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Germany ve společnosti Senacor Technologies činí celkem €60.3K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Senacor Technologies. Naposledy aktualizováno: 11/4/2025

Mediánový balíček
company icon
Senacor Technologies
Software Engineer
Munich, BY, Germany
Celkem za rok
€60.3K
Pozice
Senior
Základní
€56.6K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€3.7K
Roky ve společnosti
3 Roky
Roky zkušeností
4 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Senacor Technologies?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Senacor Technologies in Germany představuje roční celkovou odměnu €103,819. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Senacor Technologies pro pozici Softwarový inženýr in Germany je €61,762.

