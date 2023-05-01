Seznam společností
Semtech
Semtech Platy

Platy ve společnosti Semtech se pohybují od $47,854 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $110,948 pro pozici Hardwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Semtech. Naposledy aktualizováno: 10/25/2025

Softwarový inženýr
Median $47.9K
Hardwarový inženýr
Median $111K
Produktový designér
$103K

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Semtech je Hardwarový inženýr s roční celkovou odměnou $110,948. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Semtech je $103,231.

Další zdroje