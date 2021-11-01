Seznam společností
Sempra
Sempra Platy

Platy ve společnosti Sempra se pohybují od $87,636 celkové roční kompenzace pro pozici Datový analytik na dolním konci až po $223,875 pro pozici Strojní inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Sempra. Naposledy aktualizováno: 10/25/2025

Účetní
$135K
Obchodní analytik
$119K
Datový analytik
$87.6K

Elektrotechnický inženýr
$108K
Strojní inženýr
$224K
Projektový manažer
$110K
Cybersecurity Analyst
$156K
Softwarový inženýr
$124K
Technický programový manažer
$181K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Sempra je Strojní inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $223,875. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Sempra je $123,970.

