Semgrep
Semgrep Platy

Platy ve společnosti Semgrep se pohybují od $120,600 celkové roční kompenzace pro pozici Cybersecurity Analyst na dolním konci až po $180,000 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Semgrep. Naposledy aktualizováno: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Softwarový inženýr
Median $180K
Personalista
$163K
Cybersecurity Analyst
$121K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Semgrep je Softwarový inženýr s roční celkovou odměnou $180,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Semgrep je $163,072.

