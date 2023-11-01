Seznam společností
Selina
Selina Platy

Platy ve společnosti Selina se pohybují od $16,318 celkové roční kompenzace pro pozici Lidské zdroje na dolním konci až po $149,250 pro pozici Marketing na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Selina. Naposledy aktualizováno: 10/25/2025

Lidské zdroje
$16.3K
Marketing
$149K
Produktový manažer
$86.5K

Softwarový inženýr
$69.7K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Selina je Marketing at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $149,250. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Selina je $78,070.

