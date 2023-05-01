Seznam společností
Selfbook
Selfbook Platy

Platy ve společnosti Selfbook se pohybují od $126,282 celkové roční kompenzace pro pozici Grafický designér na dolním konci až po $139,300 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Selfbook. Naposledy aktualizováno: 10/25/2025

Grafický designér
$126K
Personální operace
$129K
Softwarový inženýr
$139K

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Selfbook je Softwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $139,300. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Selfbook je $129,350.

