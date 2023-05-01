Seznam společností
Self
Self Platy

Platy ve společnosti Self se pohybují od $8,437 celkové roční kompenzace pro pozici Datový analytik na dolním konci až po $752,555 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Self. Naposledy aktualizováno: 10/25/2025

Softwarový inženýr
Median $120K

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Účetní
$9.4K
Administrativní asistent
$103K

Obchodní operace
$201K
Datový analytik
$8.4K
Hardwarový inženýr
$121K
Information Technologist (IT)
$73.7K
Manažerský konzultant
$71.4K
Marketing
$106K
Produktový designér
$100K
Produktový manažer
$753K
Projektový manažer
$131K
Prodej
$23.2K
Technický programový manažer
$249K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Self je Produktový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $752,555. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Self je $104,849.

Další zdroje