Mediánový kompenzační balíček Produktový manažer in United States ve společnosti Seismic činí celkem $182K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Seismic. Naposledy aktualizováno: 11/3/2025

Mediánový balíček
company icon
Seismic
Principal Product Manager
Pittsburgh, PA
Celkem za rok
$182K
Pozice
-
Základní
$165K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$16.5K
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
6 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Seismic?
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový manažer ve společnosti Seismic in United States představuje roční celkovou odměnu $220,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Seismic pro pozici Produktový manažer in United States je $181,500.

