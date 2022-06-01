Seznam společností
SEI
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

SEI Platy

Platy ve společnosti SEI se pohybují od $65,097 celkové roční kompenzace pro pozici Finanční analytik na dolním konci až po $194,025 pro pozici Datový vědec na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti SEI. Naposledy aktualizováno: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Účetní
$65.1K
Datový vědec
$194K
Finanční analytik
$65.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Information Technologist (IT)
$175K
Manažerský konzultant
$149K
Produktový manažer
$112K
Softwarový inženýr
$154K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti SEI je Datový vědec at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $194,025. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti SEI je $149,250.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro SEI

Související společnosti

  • Bain
  • Liberty Mutual
  • SAS Software
  • Expedition Tech
  • Apptio
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje