Seznam společností
SEI Investments
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

SEI Investments Platy

Platy ve společnosti SEI Investments se pohybují od $24,556 celkové roční kompenzace pro pozici Softwarový inženýr na dolním konci až po $155,000 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti SEI Investments. Naposledy aktualizováno: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Obchodní analytik
Median $100K
Produktový manažer
Median $155K
Softwarový inženýr
Median $24.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Účetní
$74.6K
Administrativní asistent
$42.9K
Obchodní operace
$49.2K
Finanční analytik
$50K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti SEI Investments je Produktový manažer s roční celkovou odměnou $155,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti SEI Investments je $49,980.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro SEI Investments

Související společnosti

  • Databricks
  • Facebook
  • Amazon
  • Coinbase
  • Spotify
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje