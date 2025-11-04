Seznam společností
Segantii Capital Management
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

Segantii Capital Management Softwarový inženýr Platy

Průměrná celková kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti Segantii Capital Management se pohybuje od $208K do $295K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Segantii Capital Management. Naposledy aktualizováno: 11/4/2025

Průměrná celková kompenzace

$235K - $268K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$208K$235K$268K$295K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 3 dalších Softwarový inženýr příspěvků v Segantii Capital Management k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Přispět
Jaké jsou kariérní úrovně u Segantii Capital Management?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Softwarový inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Segantii Capital Management in United States představuje roční celkovou odměnu $295,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Segantii Capital Management pro pozici Softwarový inženýr in United States je $207,500.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Segantii Capital Management

Související společnosti

  • Google
  • Uber
  • LinkedIn
  • Tesla
  • SoFi
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje