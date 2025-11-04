Seznam společností
Segantii Capital Management
Segantii Capital Management Datový analytik Platy

Průměrná celková kompenzace Datový analytik in Hong Kong (SAR) ve společnosti Segantii Capital Management se pohybuje od HK$41.7K do HK$57.1K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Segantii Capital Management. Naposledy aktualizováno: 11/4/2025

Průměrná celková kompenzace

HK$45.2K - HK$53.7K
Hong Kong (SAR)
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
HK$41.7KHK$45.2KHK$53.7KHK$57.1K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Segantii Capital Management?

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Datový analytik ve společnosti Segantii Capital Management in Hong Kong (SAR) představuje roční celkovou odměnu HKHK$443,459. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Segantii Capital Management pro pozici Datový analytik in Hong Kong (SAR) je HKHK$323,924.

