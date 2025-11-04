Průměrná celková kompenzace Datový analytik in Hong Kong (SAR) ve společnosti Segantii Capital Management se pohybuje od HK$41.7K do HK$57.1K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Segantii Capital Management. Naposledy aktualizováno: 11/4/2025
Průměrná celková kompenzace
Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!