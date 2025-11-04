Seznam společností
SeekOut
SeekOut Produktový manažer Platy

Průměrná celková kompenzace Produktový manažer in United States ve společnosti SeekOut se pohybuje od $203K do $284K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti SeekOut. Naposledy aktualizováno: 11/4/2025

Průměrná celková kompenzace

$221K - $267K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$203K$221K$267K$284K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti SeekOut podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový manažer ve společnosti SeekOut in United States představuje roční celkovou odměnu $284,200. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti SeekOut pro pozici Produktový manažer in United States je $203,350.

