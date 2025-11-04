Seznam společností
Securonix
  • Platy
  • Produktový manažer

  • Všechny platy Produktový manažer

Securonix Produktový manažer Platy

Mediánový kompenzační balíček Produktový manažer in United States ve společnosti Securonix činí celkem $180K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Securonix. Naposledy aktualizováno: 11/4/2025

Mediánový balíček
company icon
Securonix
Product Manager
Dallas, TX
Celkem za rok
$180K
Pozice
Senior
Základní
$180K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky ve společnosti
10 Roky
Roky zkušeností
10 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Securonix?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový manažer ve společnosti Securonix in United States představuje roční celkovou odměnu $222,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Securonix pro pozici Produktový manažer in United States je $170,000.

