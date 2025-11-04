Seznam společností
Security Compass
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

Security Compass Softwarový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Canada ve společnosti Security Compass činí celkem CA$108K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Security Compass. Naposledy aktualizováno: 11/4/2025

Mediánový balíček
company icon
Security Compass
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Celkem za rok
CA$108K
Pozice
2
Základní
CA$108K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
1 Rok
Jaké jsou kariérní úrovně u Security Compass?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Zahrnuté pozice

Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Security Compass in Canada představuje roční celkovou odměnu CA$187,413. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Security Compass pro pozici Softwarový inženýr in Canada je CA$104,358.

Další zdroje